Путин поручил правительству упростить для россиян из ЛНР и ДНР получение соцвыплат

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об упрощении для россиян, проживающих в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках, подачи заявок на соцвыплаты и льготы.
Путин поручил правительству упростить для россиян из ЛНР и ДНР получение соцвыплат
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«Рассмотреть вопрос о... возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации», — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике проживают около 350 тыс. человек с гражданством России.

В ноябре российский лидер Владимир Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Президент России также подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛНР и ДНР.

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