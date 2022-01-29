Путин поручил правительству упростить для россиян из ЛНР и ДНР получение соцвыплат
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«Рассмотреть вопрос о... возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации», — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике проживают около 350 тыс. человек с гражданством России.
В ноябре российский лидер Владимир Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Президент России также подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛНР и ДНР.