Учёный Юрин рассказал о работе над вакциной против ВИЧ на базе антиковидного препарата

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, доктор медицинских наук Олег Юрин прокомментировал сообщения о работе над вакциной против ВИЧ на базе антиковидного препарата.

«Таких испытаний и работ было очень много, но пока ничего нового и революционного не получилось. Посмотрим, что будет. Правда, мРНК-вакцин вроде бы ещё не пробовали. Трудно сказать, будет ли такая вакцина эффективной», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его мнению, создать вакцину от ВИЧ маловероятно, хотя некоторые считают, что можно.

Как отметил Юрин, есть препараты, которые способны остановить развитие болезни, но не излечить. Эксперт прогнозирует, что действенные лекарства и вакцины от ВИЧ могут появиться не ранее чем через десять лет.

Ранее в компании Moderna заявили, что в первой фазе исследований соответствующего препарата примут участие 56 взрослых без ВИЧ, из них 48 получат новую вакцину, а ещё восемь — бустерную прививку. В препарате используется матричная РНК, стимулирующая клетки к производству белков, которые запускают иммунный ответ.

В январе гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков прокомментировал сообщения о работе над вакциной против ВИЧ на базе антиковидного препарата.