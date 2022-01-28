Иммунолог Крючков прокомментировал сообщения о работе над вакциной против ВИЧ на базе антиковидного препарата

Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков прокомментировал сообщения о работе над вакциной против ВИЧ на базе антиковидного препарата.

«Компания Moderna и американский Национальный институт инфекционных заболеваний аллергии фактически провели доклинические исследования, в том числе на макаках, приматах, которые показали не только высокую безопасность переносимости такой вакцины. Предварительные результаты исследований на животных показали и имеющуюся профилактическую эффективность вакцины», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, есть шансы, что препарат сможет заметно снизить риски заболеть ВИЧ.

Ранее в компании Moderna заявили, что в первой фазе исследований примут участие 56 взрослых без ВИЧ, из них 48 получат новую вакцину, а ещё восемь — бустерную прививку. В препарате используется матричная РНК, стимулирующая клетки к производству белков, которые запускают иммунный ответ.