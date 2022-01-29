На Чукотке стая бродячих собак напала на подростка

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В посёлке Угольные Копи на Чукотке стая бездомных собак напала на несовершеннолетнюю девочку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«За оказанием медицинской помощи обратилась несовершеннолетняя 2007 года рождения, на которую... напала стая собак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие инцидента у девочки обнаружена укушенная рана средней трети левой голени.

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры  оценят полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными.

Ранее сообщалось, что житель Приволжского района Астраханской области погиб в результате нападения стаи бездомных собак.

Президент Cоюза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал, какие действия необходимо предпринять в случае нападения бродячих собак.

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