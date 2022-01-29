На Чукотке стая бродячих собак напала на подростка
«За оказанием медицинской помощи обратилась несовершеннолетняя 2007 года рождения, на которую... напала стая собак», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вследствие инцидента у девочки обнаружена укушенная рана средней трети левой голени.
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными.
Ранее сообщалось, что житель Приволжского района Астраханской области погиб в результате нападения стаи бездомных собак.
Президент Cоюза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал, какие действия необходимо предпринять в случае нападения бродячих собак.