Депутат Госдумы Бурматов заявил о необходимости запретить самовыгул собак

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о необходимости запретить самовыгул собак.
Депутат Госдумы Бурматов заявил о необходимости запретить самовыгул собак
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Нужно разобраться, бездомные собаки нападают на людей или владельческие. По статистике, у нас 30% нападений домашних животных. Утром им открыли ворота и выпустили побегать, забыв покормить. Они фактически не на самовыгуле, а на самопрокорме. Точно так же, как и бездомные собаки, они сбиваются в стаи, лазят по помойкам, нападают на людей», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, также необходимо ввести строгую ответственность для местных чиновников, в полномочия которых входит регулирование ситуации с бездомными животными.

«Помимо этого, нужны меры, связанные со строительством приютов, с поддержкой волонтёрских инициатив в этой сфере», — добавил Бурматов.

Ранее Бурматов сообщил газете «Известия», что Минсельхоз подготовит поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии».

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