В НМИЦ акушерства им. Кулакова рассказали, что беременные стали легче переносить COVID-19

Глава НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что течение коронавируса среди беременных в среднем стало легче в первом месяце 2022 года.

Об этом пишет Интерфакс.

«(Беременные. — RT) болеют,... но клиническое течение их другое, легче», — рассказал он.

По словам Сухих, число госпитализаций или беременных, требующих реанимационных мероприятий, не увеличились.

Он также напомнил, что вакцинация беременных антикоронавирусной вакциной «Спутник V» возможна с 22-й недели срока.

Ранее врач-педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова заявила о возможных рисках и последствиях COVID-19 для беременных и новорождённых.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о влиянии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на новорождённых.

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