В НМИЦ акушерства им. Кулакова рассказали, что беременные стали легче переносить COVID-19
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Об этом пишет Интерфакс.
«(Беременные. — RT) болеют,... но клиническое течение их другое, легче», — рассказал он.
По словам Сухих, число госпитализаций или беременных, требующих реанимационных мероприятий, не увеличились.
Он также напомнил, что вакцинация беременных антикоронавирусной вакциной «Спутник V» возможна с 22-й недели срока.
Ранее врач-педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова заявила о возможных рисках и последствиях COVID-19 для беременных и новорождённых.
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