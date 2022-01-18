Педиатр Добрецова рассказала о возможных рисках COVID-19 для беременных

Врач-педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала о возможных рисках и последствиях COVID-19 для беременных и новорождённых.

«Мама, тяжело переболевшая COVID-19 или другой инфекцией, которая угрожает жизни её и ребёнка, требует назначения серьёзной терапии. Эти препараты могут проникать через плаценту и вредить ребёнку», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам врача, из-за коронавируса участилось плановое кесарево сечение по жизнеугрожающему состоянию. Дети, которые родились раньше срока, считаются недоношенными, с незрелой нервной системой. У таких детей может снижаться интеллект, сказала специалист.

В то же время, успокоила Добрецова, при должном уходе недоношенный ребёнок в будущем вполне может догнать в развитии своих сверстников.

«Такого ребёнка должен наблюдать невролог, с ним нужно вовремя проходить диспансеризацию. Этому ребёнку нужен будет массаж. Возможно, нужно добавить какие-то поддерживающие препараты», — сказала врач.

Ранее, как сообщал ФАН, молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».