Суд арестовал всех троих подростков, готовивших нападение на нижегородскую школу
- РИА Новости
«Все трое подростков взяты под стражу», — приводит РИА Новости сообщение суда.
Ранее сообщалось, что суд арестовал двоих подростков, которые подозреваются в подготовке вооружённого нападения на школу в Нижнем Новгороде.
До этого в городе были задержаны трое подростков, их подозревают в подготовке к нападению на одну из школ города. По версии следователей, они планировали стрелять в учеников и сотрудников образовательного учреждения на почве ненависти.