Суд арестовал всех троих подростков, готовивших нападение на нижегородскую школу

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Все трое подростков, которые подозреваются в подготовке вооружённого нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы на два месяца, сообщает Московский районный суд города.
Суд арестовал всех троих подростков, готовивших нападение на нижегородскую школу
  • РИА Новости

«Все трое подростков взяты под стражу», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Ранее сообщалось, что суд арестовал двоих подростков, которые подозреваются в подготовке вооружённого нападения на школу в Нижнем Новгороде.

До этого в городе были задержаны трое подростков, их подозревают в подготовке к нападению на одну из школ города. По версии следователей, они планировали стрелять в учеников и сотрудников образовательного учреждения на почве ненависти.

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