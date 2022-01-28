Суд арестовал всех троих подростков, готовивших нападение на нижегородскую школу

Все трое подростков, которые подозреваются в подготовке вооружённого нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы на два месяца, сообщает Московский районный суд города.

«Все трое подростков взяты под стражу», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Ранее сообщалось, что суд арестовал двоих подростков, которые подозреваются в подготовке вооружённого нападения на школу в Нижнем Новгороде.

До этого в городе были задержаны трое подростков, их подозревают в подготовке к нападению на одну из школ города. По версии следователей, они планировали стрелять в учеников и сотрудников образовательного учреждения на почве ненависти.