Суд арестовал двоих подростков, готовивших нападение на школу в Нижнем Новгороде

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Суд арестовал двоих подростков, которые подозреваются в подготовке вооружённого нападения на школу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд арестовал двоих подростков, готовивших нападение на школу в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Как отметили в Московском районном суде Нижнего Новгорода, два подростка из трёх взяты под стражу до 26 марта.

По третьему подозреваемому решение ещё не принято.

Ранее в Нижнем Новгороде были задержаны трое подростков, их подозревают в подготовке к нападению на одну из школ города. По версии следователей, они планировали стрелять в учеников и сотрудников образовательного учреждения на почве ненависти.

Как отметили в ФСБ, один из подростков вёл дневники.

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