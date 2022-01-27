УФСБ: готовивший нападение на школу в Нижнем Новгороде вёл дневники

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Один из подростков, задержанных по подозрению в подготовке нападения на нижегородскую школу, вёл дневники с рецептами изготовления взрывчатых веществ.
УФСБ: готовивший нападение на школу в Нижнем Новгороде вёл дневники
  • Legion-Media

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В дневниках подозреваемого также есть высказывания с восхищением действиями устроившего нападение на вуз в Перми Тимура Бекмансурова.

«Один из «колумбайнеров» с 2021 года вёл дневники, в которых делались записи с рецептами изготовления взрывчатых веществ, а также имелись высказывания о ненависти к окружающим и себе, с восхищением действиями Тимура Бекмансурова», — заявили в спецслужбе.

Ранее СК сообщил, что трое подростков задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в подготовке к нападению на одну из школ города. Возбуждено уголовное дело.

20 сентября 2021 года Бекмансуров устроил стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.

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