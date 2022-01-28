В Уфе проверяют сообщения о нападении стаи бездомных собак на ребёнка

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В Уфе проверяют сообщения о нападении стаи безнадзорных собак на ребёнка.
В Уфе проверяют сообщения о нападении стаи бездомных собак на ребёнка
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Об этом информирует «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что на улице Айская в Уфе мальчик подвергся нападению стаи бездомных собак. Оказавшийся рядом дворник, увидев происходящее, отогнал животных», — рассказали в ведомстве.

Доследственная проверка проводится на предмет халатности местных властей и занимающейся отловом бродячих собак компании.

Ранее житель Приволжского района Астраханской области погиб в результате нападения стаи бездомных собак, заведено уголовное дело.

В течение февраля Госдума вместе с регионами, контрольно-надзорными органами и зоозащитниками выработает предложения по решению проблемы нападения бродячих собак на людей.

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