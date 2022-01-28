Терапевт Чернышова напомнила о мерах профилактики во время пандемии

Врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила о мерах профилактики во время пандемии.

В беседе с сайтом «Москва 24» она рекомендовала сократить социальные контакты, больше бывать на свежем воздухе и высыпаться.

«В качестве альтернативы посещения торговых центров, кинотеатров, ресторанов я предлагаю выйти на природу. Сейчас как никогда прекрасная зимняя погода. Лыжи, прогулки, скандинавские палки, санки с горы — всё что угодно без толпы народа, но на свежем воздухе. Это прекрасный способ поддержать своё здоровье», — заявила врач.

Она также советует правильно питаться, есть больше фруктов и меньше полуфабрикатов.

Кроме того, Чернышова считает, что не стоит посещать поликлиники без острой необходимости.

«Желательно не ходить в гости, как можно меньше ездить в транспорте. То есть несколько ограничить свои контакты с внешним миром. Всё, что можно отложить, лучше отложить», — полагает она.

Врач напомнила и о важности вакцинации.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».