Ещё 200 студентов медколледжей начали принимать звонки в службе 122 в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова, нагрузка на кол-центр существенно возросла. Для обеспечения бесперебойной работы привлекли больше студентов-медиков.
«Сейчас заболеваемость COVID-19 в регионе остаётся высокой, в связи с чем колоссальная нагрузка легла на горячую линию 122», — пояснила Стригункова.
По её словам, в кол-центре уже работали 100 студентов. Теперь их число увеличили.
Они принимают звонки и записывают к врачу, дают базовые рекомендации.
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