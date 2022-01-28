Ещё 200 студентов медколледжей начали принимать звонки в службе 122 в Подмосковье

Ещё 200 студентов медицинских колледжей начали принимать звонки в службе 122 в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова, нагрузка на кол-центр существенно возросла. Для обеспечения бесперебойной работы привлекли больше студентов-медиков.

«Сейчас заболеваемость COVID-19 в регионе остаётся высокой, в связи с чем колоссальная нагрузка легла на горячую линию 122», — пояснила Стригункова.

По её словам, в кол-центре уже работали 100 студентов. Теперь их число увеличили.

Они принимают звонки и записывают к врачу, дают базовые рекомендации.

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