Три тюменских вуза ввели удалёнку для студентов

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ТюмГУ, ТюмГМУ и ТИУ ввели дистанционный формат обучения в связи с COVID-19, заявили в пресс-службах вузов.
Три тюменских вуза ввели удалёнку для студентов
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Об этом сообщает URA.RU.

«С 31 января до особого распоряжения студенты высшего образования уходят на обучение с использованием дистанционных технологий, включая филиал в Тобольске», — заявили в пресс-службе Тюменского индустриального университета.

Там добавили, что с 31 января по 12 февраля на удалёнку уходят обучающиеся лицея, многопрофильного колледжа, школы инженерного резерва, центра архитектурной подготовки и отделение СПО филиала в Тобольске.

До 6 февраля будет дистанционное обучение в филиале в Ноябрьске, до 8 февраля — в филиалах в Нижневартовске и Сургуте.

В Тюменском государственном университете также вводят дистант.

В Тюменском медицинском государственном университете удалёнку вводят с 31 января и до особого распоряжения.

Также стало известно, что на дистанционное обучение уходят и школы Ульяновской области, передаёт mosaica.ru. Такое решение приняли на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии. Обучаться дома дети будут с 31 января по 6 февраля.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.

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