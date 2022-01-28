В Брянской области ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19

В Брянской области ввели дополнительные ограничительные меры из-за COVID-19.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Соответствующие коррективы внесены в постановление областного правительства о введении режима повышенной готовности.

В частности, предельное количество участников публичных, зрелищных и других массовых мероприятий снижается до 30.

Несовершеннолетним нельзя посещать музеи, кинотеатры, бассейны и спортклубы, различные музыкальные, спортивные и другие мероприятия.

Посещать стоматолога разрешается по предварительной записи и при условии замера температуры и экспресс-теста на антигены к коронавирусу при входе в поликлинику.

Также стало известно, что в Челябинской области госпитализировано 125 детей из числа заболевших COVID-19, рассказал на брифинге министр здравоохранения региона Юрий Семёнов.

«На сегодня было госпитализировано 125 детей. Из них 25 с пневмонией. Это рост в пределах статистической погрешности», — цитирует Семёнова URA.RU.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.