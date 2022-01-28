В Брянской области ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Соответствующие коррективы внесены в постановление областного правительства о введении режима повышенной готовности.
В частности, предельное количество участников публичных, зрелищных и других массовых мероприятий снижается до 30.
Несовершеннолетним нельзя посещать музеи, кинотеатры, бассейны и спортклубы, различные музыкальные, спортивные и другие мероприятия.
Посещать стоматолога разрешается по предварительной записи и при условии замера температуры и экспресс-теста на антигены к коронавирусу при входе в поликлинику.
Также стало известно, что в Челябинской области госпитализировано 125 детей из числа заболевших COVID-19, рассказал на брифинге министр здравоохранения региона Юрий Семёнов.
«На сегодня было госпитализировано 125 детей. Из них 25 с пневмонией. Это рост в пределах статистической погрешности», — цитирует Семёнова URA.RU.
Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.