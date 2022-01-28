В Ставропольском крае зарегистрировали 1113 случаев коронавируса за сутки

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В Ставропольском крае зарегистрировали 1113 случаев коронавируса за последние сутки, выздоровели при этом 890 человек.
В Ставропольском крае зарегистрировали 1113 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в регионе достигло 139 638, выписанных — 122 503.

«Несмотря на заметный рост заболеваемости в крае, нагрузка на коечный фонд меняется не столь существенно — около 20% коек остаются свободны. С 26 на 27 января в стационар направлены 169 человек», — отметил Владимиров.

Также стало известно, что в Крыму выявили 409 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные Минздрава региона.

С начала пандемии в республике заболели 131 567 жителей. Вылечились 122 528 человек, в том числе 389 за сутки.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.

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