В Приморском крае выявили 423 случая коронавируса за сутки

В Приморском крае выявили 423 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 110 952. Вакцинацию прошли 960 тыс. человек, завершили иммунизацию 740 тыс.

Наряду с этим стало известно, что в Курганской области закрыли на карантин семь школ из-за роста заболеваемости ОРВИ. Ещё в 54 школах карантин ввели в отдельных классах.

В то же время в 20 школах области часть классов отправили на карантин из-за COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента здравоохранения.

«Заболеваемость в школах и в детских садах продолжает расти. В настоящее время ситуация в пределах сезонного уровня, пока закрываем отдельные классы и учреждения, где процент заболевших составляет более 20», — сказал директор Департамента образования Андрей Кочеров.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.