Врач Ашихмин рассказал о прочности системы здравоохранения Москвы

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Врач-терапевт, советник гендиректора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин оценил систему здравоохранения Москвы, которая продолжает эффективно функционировать в условиях повышенной нагрузки.
Врач Ашихмин рассказал о прочности системы здравоохранения Москвы
  • AP

«Нет сомнений, что московская система здравоохранения выдержит. Принимались серьёзные меры, когда были более высокие темпы госпитализаций. Сейчас хороший запас прочности, если говорить о столице. Отточена методика...» — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ашихмин также напомнил, что российские вакцины эффективны в вопросе противодействия в том числе и омикрон-штамму. По его словам, другого варианта защититься, кроме как сделать прививку, к настоящему времени нет. 

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях штамма «омикрон».

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