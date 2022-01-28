Врач Ашихмин рассказал о прочности системы здравоохранения Москвы

Врач-терапевт, советник гендиректора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин оценил систему здравоохранения Москвы, которая продолжает эффективно функционировать в условиях повышенной нагрузки.

«Нет сомнений, что московская система здравоохранения выдержит. Принимались серьёзные меры, когда были более высокие темпы госпитализаций. Сейчас хороший запас прочности, если говорить о столице. Отточена методика...» — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ашихмин также напомнил, что российские вакцины эффективны в вопросе противодействия в том числе и омикрон-штамму. По его словам, другого варианта защититься, кроме как сделать прививку, к настоящему времени нет.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях штамма «омикрон».