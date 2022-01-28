В Кировской области зафиксировали 791 случай COVID-19 за сутки

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В Кировской области зафиксировали 791 случай коронавируса за последние сутки.
В Кировской области зафиксировали 791 случай COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении дома находятся 9684 пациента, в больницах — 2283. Выписаны за минувшие 24 часа 166 жителей.

Также стало известно, что в Бурятии с 31 января большинство школьников переводят на удалёнку, передаёт «МИР 24» со ссылкой на официальный портал региона. Продолжат очное обучение только девятые и 11-е классы.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.

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