В Кировской области зафиксировали 791 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.
На лечении дома находятся 9684 пациента, в больницах — 2283. Выписаны за минувшие 24 часа 166 жителей.
Также стало известно, что в Бурятии с 31 января большинство школьников переводят на удалёнку, передаёт «МИР 24» со ссылкой на официальный портал региона. Продолжат очное обучение только девятые и 11-е классы.
Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.