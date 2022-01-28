В Минздраве Свердловской области уточнили данные о пострадавших при взрыве на предприятии

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В Министерстве здравоохранения Свердловской области уточнили данные о пострадавших в результате взрыва снаряда на предприятии по утилизации отходов.
В Минздраве Свердловской области уточнили данные о пострадавших при взрыве на предприятии
  • РИА Новости

«Семь пострадавших, из них один погиб на месте. Шесть человек доставлены в режевскую больницу: одна прооперирована, трое госпитализированы с множественными ранениями, двое после осмотра отправлены домой. В помощь режевским медикам выехала бригада Центра медицины катастроф», — сказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области один человек погиб и ещё несколько пострадали в результате взрыва снаряда на предприятии по утилизации отходов.

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