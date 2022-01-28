В Свердловской области один человек погиб при взрыве снаряда на предприятии

В Свердловской области один человек погиб и ещё несколько пострадали в результате взрыва снаряда на предприятии по утилизации отходов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По уточнённым данным, пострадали семь человек, один из них погиб», — сказал источник.

Пострадавших доставили в медучреждения.

При этом другой источник агентства сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших.

27 ноября в МЧС сообщили, что на заводе в Нижегородской области произошли хлопки.

Двое пострадавших при взрыве на заводе находились в состоянии средней степени тяжести.