В Свердловской области один человек погиб при взрыве снаряда на предприятии
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«По уточнённым данным, пострадали семь человек, один из них погиб», — сказал источник.
Пострадавших доставили в медучреждения.
При этом другой источник агентства сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших.
27 ноября в МЧС сообщили, что на заводе в Нижегородской области произошли хлопки.
Двое пострадавших при взрыве на заводе находились в состоянии средней степени тяжести.