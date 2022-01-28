В Татарстане прививку от COVID-19 сделали более 2,3 млн жителей

Уровень коллективного иммунитета в Татарстане оценивается в 78,2%, заявил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения региона, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Как сообщает «Бизнес Online», вакцинацию прошли 2 383 795 жителей республики. Оба компонента вакцины получили 1 884 159 человек.

«Как мы и предсказывали, увеличивается количество не прошедших повторную вакцинацию. Этот факт нас, безусловно, беспокоит. Мы призываем население обратить на это внимание и не останавливаться на однократной вакцинации более чем на полгода», — отметил Жаворонков.

Со своей стороны, заместитель главы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала, что число случаев «омикрона» в Татарстане достигло 37. Об этом сообщает «Реальное время».

В форме ОРВИ заболевание протекало у 31 пациента, у остальных была бессимптомная форма.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.