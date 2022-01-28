В Удмуртии зарегистрировали 826 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии зарегистрировали 826 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 478 жителей.
В Удмуртии зарегистрировали 826 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболел 86 021 человек, вылечились 75 397.

Вакцинацию прошёл 684 731 житель. Оба компонента вакцины получили 535 895 человек. 

Наряду с этим стало известно, что в Челябинске могут открыть новые ковидные поликлиники, передаёт URA.RU.

«В ковидной мегаполиклинике на Воровского, 9а, работают 18 бригад. Аналогичные учреждения мы готовимся при необходимости открыть в отдельно стоящих зданиях на улице III Интернационала (на базе ГКБ №5) и в Чурилово, на базе офиса врача общей практики», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения региона Юрий Семёнов.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить