В Удмуртии зарегистрировали 826 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 826 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 478 жителей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболел 86 021 человек, вылечились 75 397.

Вакцинацию прошёл 684 731 житель. Оба компонента вакцины получили 535 895 человек.

Наряду с этим стало известно, что в Челябинске могут открыть новые ковидные поликлиники, передаёт URA.RU.

«В ковидной мегаполиклинике на Воровского, 9а, работают 18 бригад. Аналогичные учреждения мы готовимся при необходимости открыть в отдельно стоящих зданиях на улице III Интернационала (на базе ГКБ №5) и в Чурилово, на базе офиса врача общей практики», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения региона Юрий Семёнов.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.