В Иркутской области выявили 820 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области выявили 820 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в области за время пандемии заболели 168 534 жителя, выздоровели — 153 637.

«Лечение в больницах Приангарья проходят 2599 пациентов, что на 186 больше по сравнению с предыдущим днём. Получили отрицательные ПЦР-тесты и справились с болезнью в минувшие сутки 216 человек», — заявили в штабе.

Также стало известно, что в Приморском крае из-за ситуации с COVID-19 мобилизуют студентов медицинских учебных заведений. Как ожидается, в поликлиники, госпитали и кол-центры привлекут около 1,5 тыс. человек, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

«Юные медики будут помогать в работе более опытным коллегам во время ожидаемого обострения эпидемиологической ситуации», — заявил ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.