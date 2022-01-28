В Иркутской области выявили 820 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области выявили 820 случаев коронавируса за последние сутки.
В Иркутской области выявили 820 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в области за время пандемии заболели 168 534 жителя, выздоровели — 153 637.

«Лечение в больницах Приангарья проходят 2599 пациентов, что на 186 больше по сравнению с предыдущим днём. Получили отрицательные ПЦР-тесты и справились с болезнью в минувшие сутки 216 человек», — заявили в штабе.

Также стало известно, что в Приморском крае из-за ситуации с COVID-19 мобилизуют студентов медицинских учебных заведений. Как ожидается, в поликлиники, госпитали и кол-центры привлекут около 1,5 тыс. человек, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

«Юные медики будут помогать в работе более опытным коллегам во время ожидаемого обострения эпидемиологической ситуации», — заявил ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить