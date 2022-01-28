Химик Саванович назвал важные для организма в зимний период витамины

Химик, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович рассказал о витаминах и микроэлементах, которые необходимы организму в зимний период.

Так, в ходе беседы с kp.ru специалист назвал восемь витаминов группы В — В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12. Они важны для нервной системы и иммунитета. Содержатся в мясе и субпродуктах (печень, почки), в птице и жирной рыбе.

В меньшей степени — в гречке, овсянке, белом и чёрном хлебе, бананах, бобовых, дрожжах, зародышах злаковых.

Также организму необходим витамин D, который, помимо прочего, укрепляет здоровье сердца, сосудов, отвечает за регуляцию сна и бодрствования. Он есть в жирной рыбе: сельди, кете, скумбрии, лососе и горбуше. Ещё он содержится в сливочном масле, сырах, икре, яичных желтках.

Кроме того, для человека важен и витамин С (в том числе нужен для выработки коллагена, серотонина) — им богаты сладкий болгарский перец, чёрная смородина, квашеная белокочанная капуста, шиповник.

Не стоит забывать о витаминах К (содержится в брокколи, шпинате, листьях салата), А (морковь, красная икра) и Е (семена подсолнуха и тыквы, фундук, арахис, курага).

Ранее педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.