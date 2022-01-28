Аналитик Лукацкий дал советы по борьбе с мошенничеством посредством фишинговых сайтов

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий в беседе с RT рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

По словам специалиста, злоумышленники по-прежнему пытаются использовать один из трёх сценариев воздействия на пользователей интернета: страх, любопытство и желание приобрести что-то бесплатно или со скидкой.

«Данная схема мало чем отличается от любой другой, поэтому варианты борьбы с ней будут достаточно простые: некое критическое мышление в отношении того, что мы видим в интернете и что нам предлагают, и отслеживание тех сайтов, которые мы посещаем», — сообщил Лукацкий.

Он отметил, что лишь небольшое количество интернет-пользователей соблюдают такие простые рекомендации.

«Пользователи не любят тратить даже доли секунды на то, чтобы проверить что-то в интернете. Они, как правило, кликают не задумываясь, даже не глядя, на какую ссылку они кликают, и попадаются на удочку мошенников», — добавил аналитик.

Использование виртуальных платёжных карт и инструментов защиты на рабочих компьютерах в таком случае может уберечь от действий злоумышленников, считает собеседник RT.

«Правда, это работает уже только в том случае, если кто-то уже попался на удочку, сообщил о мошенничестве. Тогда производители обновляют свои базы мошеннических ресурсов, следующие жертвы уже могут на эту удочку не попасться», — заключил эксперт.

Ранее ВТБ предупредил об увеличении количества фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.