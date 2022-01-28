ВТБ предупредил о рассылке мошенниками подписок под видом продажи билетов на концерты

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ВТБ отмечает рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.
ВТБ предупредил о рассылке мошенниками подписок под видом продажи билетов на концерты
  • Gettyimages.ru

Как рассказал РБК представитель ВТБ, после этого злоумышленники списывают деньги с карт.

«С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тыс. руб. с разницей в 10—15 секунд до полного обнуления баланса», — сказал он.

Мошенники рассылают фейковые объявления с помощью социальных сетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты.

В декабре эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как защитить свои безналичные средства от злоумышленников, завладевших смартфоном.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН  сообщил о распространённых мошеннических схемах.

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