Специалист Дайнеко назвала способ уберечь безналичные средства от мошенников

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как защитить свои безналичные средства от злоумышленников, завладевших смартфоном.
Специалист Дайнеко назвала способ уберечь безналичные средства от мошенников
  • РИА Новости

В беседе с «Известиями» она рассказала, что зачастую  злоумышленники пытаются использовать похищенный смартфон для бесконтактной оплаты. Происходят и случаи кражи средств со счетов, привязанных к установленным на телефон банковским приложениям.

Поэтому главный совет, который дала Дайнеко, — не хранить все основные средства на счетах, привязанных к функциям оплаты или мобильным приложениям.

«Все депозиты, где находятся накапливаемые средства, не должны отражаться (не должны быть подключены) в мобильном банке. Для распоряжения значимыми суммами лучше использовать домашнюю сеть интернет, защищённое устройство и вход через двухуровневую идентификацию интернет-банка», — добавила эксперт.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.

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