Исследование: с начала года в интернете появилось 15,5 тысячи лжебанков

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С начала 2021 года в интернете создано 15,5 тыс. лжебанков, маскирующихся под сайты кредитных организаций, заявили в компании BI.ZONE (входит в экосистему «Сбера»).
Исследование: с начала года в интернете появилось 15,5 тысячи лжебанков
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

За весь 2020 год эксперты выявили около 6,5 тыс. мошеннических порталов, выдающих себя за финорганизации.

Как заявил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, рост количества лжебанков в интернете продолжается из-за пандемии и дистанционного использования банковских сервисов.

Со своей стороны, в Банке России рассказали, что в январе — ноябре 2021 года регулятор выявил и инициировал блокировку 2060 сайтов лжебанков.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.

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