Депутат Бессараб высказалась по поводу идеи снизить тарифы на перевозку детей в такси

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова убрать наценки на услуги такси для клиентов с малолетними детьми.

«Я боюсь, что, контролируя рынок до такой степени, мы придём к тому, что под любыми предлогами таксисты будут отказываться ехать на вызовы», — сообщила Бессараб.

По мнению депутата, рынок, безусловно, нужно контролировать, однако на сегодняшний день цены на услуги пассажирских перевозок являются достаточно приемлемыми.

«Поэтому я думаю, что дополнительного регулирования в этой области не требуется», — отметила она.

Комментируя ситуацию с повышенными тарифами на услуги такси со специальным удерживающим устройством для перевозки детей, парламентарий подчеркнула, что в таком случае необходимо обращаться в ФАС.

«При установлении повышения тарифа ввиду необходимости кресла, конечно, необходимо наказывать. У нас сегодня есть все механизмы для регулирования, в том числе со стороны ФАС. Если есть нарушения, то работают соответствующие административные нормы по введению санкций в отношении таких перевозчиков», — заключила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением отменить наценки на услуги такси для клиентов с малолетними детьми.

Парламентарий отметил, что тарифы на услуги такси со специальным удерживающим устройством для перевозки детей значительно превышают стандартные тарифы на перевозку взрослых пассажиров.