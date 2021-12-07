В Госдуме прокомментировали идею предоставить ветеранам войны бесплатные поездки на такси

Депутат Госдумы и председатель центрального штаба движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова в беседе с RT прокомментировала возможность предоставить ветеранам Великой Отечественной войны лимит на бесплатные поездки на такси в 2022 году.

«Инициатива очень хорошая и очень правильная», — считает Амельченкова.

Депутат отметила, что, поскольку ветеранам действительно тяжело передвигаться ввиду их возраста, такое решение носит исключительно позитивный характер.

«Мы поддерживаем такую инициативу. Вместе с Минцифры попробуем грамотно установить правила таких перевозок», — заключила парламентарий.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания оргкомитета «Единой России» «Наша Победа» сообщил, что ведомство обсуждает с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставления ветеранам Великой Отечественной войны лимита на бесплатные поездки в 2022 году.

Он отметил, что данная возможность будет доступна в тех городах, где работают эти сервисы.

По его словам, агрегаторы откликнулись на инициативу с готовностью.