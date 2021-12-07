В Госдуме прокомментировали идею предоставить ветеранам войны бесплатные поездки на такси
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«Инициатива очень хорошая и очень правильная», — считает Амельченкова.
Депутат отметила, что, поскольку ветеранам действительно тяжело передвигаться ввиду их возраста, такое решение носит исключительно позитивный характер.
«Мы поддерживаем такую инициативу. Вместе с Минцифры попробуем грамотно установить правила таких перевозок», — заключила парламентарий.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания оргкомитета «Единой России» «Наша Победа» сообщил, что ведомство обсуждает с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставления ветеранам Великой Отечественной войны лимита на бесплатные поездки в 2022 году.
Он отметил, что данная возможность будет доступна в тех городах, где работают эти сервисы.
По его словам, агрегаторы откликнулись на инициативу с готовностью.