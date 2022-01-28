Депутат Госдумы Фёдоров призвал снизить тарифы на перевозку детей в такси

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил убрать наценки на услуги такси для клиентов с малолетними детьми. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
Депутат Госдумы Фёдоров призвал снизить тарифы на перевозку детей в такси
  • Legion-Media

В обращении законодатель отметил, что во многих муниципалитетах родители имеют возможность бесплатно перевозить детей на общественном транспорте.

В то же время в популярных сервисах такси сложилась противоположная ситуация: тарифы на услуги такси со специальным удерживающим устройством для перевозки детей значительно превышают стандартные тарифы на перевозку взрослых пассажиров, добавил Фёдоров.

В итоге поездка по одному и тому же маршруту на автомобиле одного и того же класса для одного родителя с ребёнком может обойтись на 20—30% дороже, чем аналогичная поездка для трёх взрослых с багажом, подчеркнул депутат.

При этом детские кресла или специальные бустеры не занимают значительного места в автомобиле. Зачастую водители хранят их в багажном отделении и перемещают в салон для перевозки несовершеннолетних пассажиров.

«В связи с этим прошу вас оценить действующие условия ценообразования на перевозку пассажиров с детьми со стороны организаций, предоставляющих услуги такси, а также рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части ликвидации наценки на перевозку малолетних в такси с помощью удерживающих устройств», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что в Подмосковье протестируют систему мониторинга усталости водителей такси.

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