В Подмосковье протестируют систему мониторинга усталости водителей такси

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Тестовая система мониторинга усталости водителей такси появилась в Московской области, сообщили в региональном Минтрансе.
В Подмосковье протестируют систему мониторинга усталости водителей такси
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Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

Систему, призванную повысить безопасность поездок, запустили региональный Минтранс и агрегатор такси «Ситимобил». В её рамках две видеокамеры в салоне будут отслеживать состояние водителя и ситуацию на дороге — пассажиры в их поле зрения не попадут.

Система на базе компьютерного зрения отслеживает уровень усталости водителя, использование ремня безопасности, разговоры по телефону, отвлечение от вождения, анализирует манеру вождения, предупреждает об опасных сближениях и манёврах во время поездки, передаёт «Радио 1».

При нарушении система подаёт звуковой сигнал. Все нарушения записываются на видео, которые могут быть проанализированы самим водителем и таксопарком.

Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о российских разработках в сфере искусственного интеллекта.

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