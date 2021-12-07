Чернышенко рассказал о российских разработках в сфере ИИ

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Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о российских разработках в сфере искусственного интеллекта.
Чернышенко рассказал о российских разработках в сфере ИИ
  • Reuters

«В России есть много перспективных разработок в сфере искусственного интеллекта, которые активно применяются во всех сферах жизни: от медицины и образования до безопасности и госуслуг», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

К примеру, отметил Чернышенко, во время борьбы с пандемией COVID-19 в Москве была массово применена технология автоматической обработки данных КТ с помощью ИИ.

«А учёные Университета Иннополис разработали первую в России цифровую операционную. Технологию уже применили в десятках операций», — сказал зампред правительства.

По его словам, Россия входит в число мировых лидеров по созданию беспилотного транспорта на основе искусственного интеллекта.

«ИИ меняет бизнес-процессы, процессы взаимодействия населения и государства. По расчётам, к 2024 году скорость получения государственных услуг благодаря технологиям ИИ вырастет в десять раз. Отмечу, что искусственному интеллекту был посвящён ноябрь Года науки и технологий», — добавил Чернышенко.

Ранее НСН сообщала, что команда технопарка «Мосгормаш» стала призёром международного конкурса по ИИ.

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