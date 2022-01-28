В Тюменской области школы переводятся на дистанционное обучение в связи с эпидемситуацией

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В Тюменской области школы и колледжи решено перевести на дистанционное обучение в связи с эпидемситуацией.
В Тюменской области школы переводятся на дистанционное обучение в связи с эпидемситуацией
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Информационный центр регионального правительства.

«Школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, переходят на дистант. Такое решение принял оперативный штаб Тюменской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что учебные учреждения переведут на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля.

Ранее власти Бурятии приняли решение о переводе всех школ на дистанционное обучение с 31 января из-за распространения коронавируса.

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