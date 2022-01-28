Все школы Бурятии с 31 января переводят на дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19

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Власти Бурятии приняли решение о переводе всех школ на дистанционное обучение с 31 января из-за распространения коронавируса. В очном формате обучение продолжат только ученики девятых и 11-х классов.

«В связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди детей решением республиканского оперштаба все школы республики с 31 января на две недели переходят на дистанционное обучение, за исключением обучающихся девятых и 11-х классов», — говорится в сообщении на официальном портале региона.

Также в республике приостанавливается работа компьютерных клубов в период с 28 января по 13 февраля.

Ранее стало известно, что власти Бурятии до 1 апреля продлили в регионе действие ограничительных мер, введённых ранее из-за пандемии коронавируса. В частности, гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН  прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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