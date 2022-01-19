В Бурятии продлили антиковидные меры до 1 апреля

Власти Бурятии до 1 апреля продлили в регионе действие ограничительных мер, введённых ранее из-за пандемии коронавируса.

«До 1 апреля продлены действующие ограничительные мероприятия: рекомендации по соблюдению режима самоизоляции для жителей Бурятии старше 65 лет, для беременных женщин, требования по наличию сертификата о вакцинации при посещении общественных мест и мест досуга», — говорится на официальном портале правительства региона.

За минувшие сутки в России выявили 33 899 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало максимальным показателем с 27 ноября.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».