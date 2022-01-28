Зампредседателя Совбеза Медведев высказался о нападениях на школы в России

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для решения проблемы с нападениями на учебные заведения в России нужно не только ужесточать контроль за оборотом оружия, но и заниматься выявлением опасных группировок.
Зампредседателя Совбеза Медведев высказался о нападениях на школы в России
  • РИА Новости

Он обратил внимание на то, что корень проблемы заключается не только в возможности приобрести огнестрельное гражданское оружие. По словам Медведева,  «здесь проблема в голове».

«Мы прекрасно понимаем, что здесь проблема в голове... Поэтому это должна быть большая комплексная, в том числе и воспитательная, работа, и контрольная работа, работа по выявлению всякого рода группировок, всякого рода сообществ, которые носят опасный, террористический, по сути, характер», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании троих подростков в Нижнем Новгороде по подозрению в подготовке к нападению на одну из школ города. Возбуждено уголовное дело.

В сентябре 2021 года в здании Пермского государственного национального исследовательского университета произошла стрельба, в результате чего погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.

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