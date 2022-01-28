Зампредседателя Совбеза Медведев высказался о ситуации с притоком мигрантов в Россию

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с притоком мигрантов в страну.
Зампредседателя Совбеза Медведев высказался о ситуации с притоком мигрантов в Россию
  • РИА Новости

«Ни одна страна без притока мигрантов обойтись не может, но это должен быть цивилизованный процесс, а с этим есть проблемы. Есть незаконная миграция, есть нарушения законодательства мигрантами, которые приезжают к нам», — цитирует его РИА Новости.

По словам зампредседателя Совбеза, даже в нынешний пандемический период в России слишком много трудовых мигрантов в стране.

«У нас, если не ошибаюсь, их достаточно много, несмотря на все эти пандемические процессы, порядка 7 млн, подчеркиваю, официально существующих и трудящихся в нашей стране», — сказал Медведев.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение о необходимости сокращения числа мигрантов среди работников районных организаций коммунального хозяйства.

Также мэр Москвы призывал уменьшить число мигрантов на стройках по программе реновации в столице и наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.

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