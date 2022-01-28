В Хабаровске 88 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ и коронавируса

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В школах Хабаровска 88 классов закрыли на карантин из-за распространения ОРВИ и коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
В Хабаровске 88 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ и коронавируса
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

«По состоянию на 28 января всего закрыто 88 классов и три школы», — говорится в сообщении.

Из-за ОРВИ на карантин также закрыли 23 группы в 17 детских садах Хабаровска.

Ранее сообщалось, что школьников Новосибирской области с 31 января переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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