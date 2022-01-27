Школьников Новосибирской области с 31 января переводят на дистант из-за COVID-19

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В связи с началом пятой волны коронавирусной инфекции и распространения омикрон-штамма школьников Новосибирской области с 31 января переводят на дистанционное обучение, а младших — на каникулы, заявил губернатор региона Андрей Травников.

«Сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавируса находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Травникова, младшие школьники, вероятнее всего, будут находиться две недели на каникулах. Ученики средних и старших классов будут на дистанционной форме обучения на протяжении одной или двух недель.

«В отношении 11-х классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11-е классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина — это тестирование», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. классов в школах Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, в городе несовершеннолетним с 28 января запрещается посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров и театров.

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