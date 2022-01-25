В Петербурге детям временно запретят посещать кинотеатры и фитнес-центры из-за COVID-19
- Legion-Media
«Запрещается посещение несовершеннолетними зоопарков, музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий», — говорится в сообщении.
Также приостанавливается очная работа кружков, секций, студий для несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Петербурге усилили подготовку медучреждений к нагрузкам из-за ситуации с COVID-19.