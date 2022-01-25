В Петербурге детям временно запретят посещать кинотеатры и фитнес-центры из-за COVID-19

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В Санкт-Петербурге из-за распространения коронавируса несовершеннолетним с 28 января запрещается посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров и театров.
В Петербурге детям временно запретят посещать кинотеатры и фитнес-центры из-за COVID-19
  • Legion-Media

«Запрещается посещение несовершеннолетними зоопарков, музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий», — говорится в сообщении.

Также приостанавливается очная работа кружков, секций, студий для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Петербурге усилили подготовку медучреждений к нагрузкам из-за ситуации с COVID-19.

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