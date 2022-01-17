В Петербурге усилили подготовку медучреждений к нагрузкам из-за ситуации с COVID-19

В Санкт-Петербурге усилили подготовку медучреждений к резкому росту нагрузки из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.

В эфире «Радио России — Санкт-Петербург» он напомнил, что идёт устойчивый рост числа заболевших.

«По поручению президента мы усилили подготовку медучреждений Петербурга к резкому росту нагрузок. Мобилизуем силы и средства, оперативно решаем кадровые вопросы наших стационаров и амбулаторного звена», — приводит слова Беглова РИА Новости.

В связи с ростом нагрузки на первичное звено будут «оптимизировать работу кол-центров, номера «122» и «строго контролировать разделение потоков в поликлиниках».

«Дал поручение готовиться к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований. Будут создаваться дополнительные бригады скорой помощи», — добавил губернатор.

Ранее Александр Беглов допустил, что в городе ожидается резкий «вертикальный» подъём заболеваемости COVID-19.

Правительство Северной столицы прорабатывает варианты действий на случай резкого роста заболеваемости.