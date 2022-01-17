Губернатор Беглов рассказал о грозящих Петербургу ограничениях из-за «омикрона»

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об ограничениях, которые могут ввести в городе из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».
Губернатор Беглов рассказал о грозящих Петербургу ограничениях из-за «омикрона»
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«Правительство города прорабатывает варианты действий на случай резкого роста заболеваемости. Они будут направлены на сокращение социальной активности и зон в городе, где нельзя проконтролировать передачу коронавируса», — цитирует Беглова kp.ru.

По его словам, необходимость введения более строгих мер также зависит от соблюдения нынешних ограничений.

Он отметил, что многое зависит от сознательности граждан и соблюдения ими правил.

Ранее Александр Беглов допустил, что в городе ожидается резкий «вертикальный» подъём заболеваемости коронавирусом.

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