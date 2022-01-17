Губернатор Беглов допустил «вертикальный» подъём заболеваемости коронавирусом в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил, что в городе ожидается резкий «вертикальный» подъём заболеваемости коронавирусом.
Губернатор Беглов допустил «вертикальный» подъём заболеваемости коронавирусом в Петербурге
  • РИА Новости

«Эпидемическая ситуация в нашем городе осложняется. Идёт устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждёт не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъём заболеваемости», — приводит РИА Новости его слова.

Беглов добавил, что ситуация с коронавирусом зависит от каждого жителя Петербурга.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге прививку от COVID-19 сделали более 3 млн человек, завершили курс иммунизации 2,8 млн.

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