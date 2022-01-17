В Петербурге прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

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В Санкт-Петербурге прививку от COVID-19 сделали более 3 млн человек, завершили курс иммунизации 2,8 млн.
В Петербурге прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного. 

Как отмечается, процедуру ревакцинации прошли почти 195 тыс. петербуржцев.

Наряду с этим стало известно, что в Тюменской области выявили 365 случаев коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в области заболели 93 759 человек.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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