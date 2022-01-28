РБК: вице-премьер России Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалюты

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

«Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определённые риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечёт за собой уход в теневой рынок», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что карта рассчитана на период до конца 2022 года.

В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Минцифры, Банка России и других ведомств.

Ранее Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался против запрета криптовалюты в России.