Депутат Госдумы Луговой высказался против запрета криптовалюты в России
- © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com
«Криптовалюта основана на технологии блокчейна, это часть блокчейна. Блокчейн, кроме криптовалюты, может создавать другие продукты. И если мы запрещаем в таком виде одну из форм блокчейна, то это вызывает у IT-индустрии шок и трепет», — сказал он.
По его словам, «более 50% всех блокчейн-историй создавались русскоязычными и русскими программистами».
«Вот Ethereum — эта криптовалюта второе место после биткоина занимает — создан российским программистом», — сказал он.
Луговой добавил, что должно быть жёсткое государственное регулирование.
«Но не запрет. Регулирование позволит лучше контролировать это», — сказал он.
21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.
25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов.