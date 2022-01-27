Депутат Госдумы Луговой высказался против запрета криптовалюты в России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался против запрета криптовалюты в России.

«Криптовалюта основана на технологии блокчейна, это часть блокчейна. Блокчейн, кроме криптовалюты, может создавать другие продукты. И если мы запрещаем в таком виде одну из форм блокчейна, то это вызывает у IT-индустрии шок и трепет», — сказал он.

По его словам, «более 50% всех блокчейн-историй создавались русскоязычными и русскими программистами».

«Вот Ethereum — эта криптовалюта второе место после биткоина занимает — создан российским программистом», — сказал он.

Луговой добавил, что должно быть жёсткое государственное регулирование.

«Но не запрет. Регулирование позволит лучше контролировать это», — сказал он.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.

25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов.