Песков опроверг сообщения о возможности майнинга в ряде регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Владимир Путин якобы согласился с предложением разрешить майнинг в ряде российских регионов.

«Нет. Такие предложения вообще ещё не формулировались», — цитирует РИА Новости Пескова.

Агентство Bloomberg сообщило, что Владимир Путин якобы поддерживает идею российского правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, но не согласен с предложением ЦБ полностью запретить его.

Ранее российский президент попросил правительство страны и Центробанк провести дискуссии касательно криптовалюты и сообщить о результатах.

25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.