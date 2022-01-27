В Татарстане рассказали о работе временных инфекционных госпиталей

В настоящее время в Татарстане работает 54 временных инфекционных госпиталя для пациентов с COVID-19. Там развёрнуто 3242 койки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала пандемии в республике зарегистрировали 46 618 случаев коронавируса, в том числе 738 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Москве увеличат коечный фонд для детей с COVID-19, передают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«На сегодняшний день развёрнуто 680 коек, завтра к работе приступает дополнительный корпус на 320 мест в первой инфекционной больнице, на следующей неделе мы ещё откроем корпус в больнице Сперанского примерно такой же мощности», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее замдиректора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных болезней Минздрава России Вадим Тестов, выезжавший для изучения штамма «омикрон» в ЮАР, дал прогноз по развитию ситуации.